Жителей Мытищ приглашают на вакцинацию от гриппа и ОРВИ

Прямо сейчас идет активная вакцинация местного населения от распространенных заболеваний, которые чаще всего проявляются в осенний период.

Самое красивое время года подкралось незаметно, а вместе с ним — и резкое похолодание. Температура воздуха с каждым днем становится все ниже, из-за чего организм рискует столкнуться с самыми неприятными последствиями.

Речь идет о простудных и инфекционных сезонных заболеваниях, с которыми нужно бороться. Сделать это можно с помощью прививки. Она позволит ослабить симптомы болезни или вовсе предотвратит ее развитие. Вакцинация в данном случае является чуть ли не единственным надежным средством, обладающим высокой эффективностью.

В связи с этим жителей Мытищ приглашают сделать прививку любым удобным способом. Вакцинацию по традиции проводят в медицинских учреждениях и в передвижных пунктах — остается только выбрать наиболее подходящий вариант. Важно иметь при себе необходимые документы (полис, паспорт и СНИЛС).

Позаботьтиться о своем здоровье можно уже сейчас. Один из способов это сделать — записаться на прививку. Вакцинацию проведут в поликлинике по месту прикрепления после осмотра врача. Назначьте прием через терминалы в холлах медучреждений или с помощью личного кабинета на портале Госуслуг. Также запланировать визит к врачу можно по телефону 112 или по номеру единой справочной службы: 8 (495) 308-13-00.

Сделать прививку без записи возможно в мобильных пунктах. Они работают по вторникам и четвергам у ТЦ «Экобазар» с 10.00 до 14.00. Это безопасно, быстро и удобно.

На все возникающие вопросы готовы ответить сотрудники колл-центра Мытищинской больницы по телефону 8 (495) 308-13-00. Также звонки принимает горячая линия по работе взрослых поликлиник: 8 (900) 149-12-65.