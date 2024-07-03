Жителей мытищинского поселка Торфболото 4 июля приглашают на диспансеризацию

В четверг, 4 июля, у жителей поселка Торфболото появится возможность пройти первый этап диспансеризации.

Прием пациентов будут вести высококвалифицированные специалисты с 10:00 до 13:00. Место проведения — главная площадь. Выездная мобильная бригада позволит жителям сделать ЭКГ и сдать анализы, проверить артериальное давление. С каждым пациентом проведут консультацию.

Жителей примут при условии наличия у них необходимых документов:

• паспорта;

• СНИЛСа;

• полиса ОМС образца Московской области.

Жителей просят не игнорировать необходимость осмотра медиками. Профилактические меры позволяют диагностировать ряд опасных заболеваний на той форме, когда лечение может привести к полному выздоровлению. В случае, если пациенту понадобится дополнительное обследование, его пригласят в поликлинику. В рамках выездной администрации прием будет также вести детский врач общей практики.