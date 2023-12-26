Жителей Нефтеюганска пытается обмануть поддельный глава города

Неизвестные в очередной раз планируют воспользоваться информационной уязвимостью граждан, создавая фейковые аккаунты высокопоставленных деятелей.

Мошенники нацелились на мэра Нефтеюганска Эльвиру Бугай. Как сообщает ugra-news.ru, неизвестные создали очередной аккаунт, где действуют от имени главы города. Горожан призвали быть бдительными: не переходить по ссылкам, не верить в распространяемую информацию от лица лже-градоначальника.

«Игнорируйте ложную информацию и незамедлительно блокируйте все подозрительные аккаунты. Берегите себя и свои личные данные!», — напомнила Бугай.

Примечательно, что в 2022 году мэр Нефтюганска уже предупреждала о деятельности мошенников, которые представляются в соцсетях ей.

Ранее аналогичные фейковые аккаунты появились у главы Югорска Алексей Харлов, мэра Сургута и ряда муниципальных чиновников из ХМАО.