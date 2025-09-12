Жителей одного из российских регионов напугала неожиданная взрывная волна

В ночь на 12 сентября жители микрорайона Лесобаза в Тюмени сообщили о мощной взрывной волне и громком шуме, передает портал 72.ru.

По словам очевидцев, волна была настолько сильной, что вызвала вибрацию нескольких домов по улице Судостроителей. Некоторые жители испугались, что окна квартир попросту не выдержат.

Жильцы также сообщили, что видели несколько полицейских машин, направлявшихся в сторону элеватора, который в скором времени должны снести.

О том, что громкий шум может исходить от района, где расположен элеватор, свидетельствуют сообщения в местных чатах. Многие тюменцы предположили, что взрывная волна могла образоваться от обрушения конструкции.

Официальной информации о происшествии от экстренных служб, МЧС и правоохранителей не поступало.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе после взрыва на детской площадке задержали мужчину.