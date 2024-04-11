Жителей отдаленных поселений приглашают на прием к врачам Центра здоровья Пушкинской больницы

На текущей неделе Центр здоровья Пушкинской клинической больницы им. Розанова В.Н. приедет в отдаленные населенные пункты округа. Специалисты начнут принимать жителей с 1 апреля.

Жители пушкинских населенных пунктов Черкизово, Мураново, Раково и Лесного смогут пройти первый этап диспансеризации, провериться на маммографах и получить консультацию у специалистов Центра здоровья Пушкинской больницы. Врачи будут осуществлять прием с 9:00 до 13:00.

Согласно графику, 11 апреля врачи прибудут в Мураново в ФАП № 6. В этот же день в поликлинику № 3 поселка Лесной приедет мобильный маммограф.

11 апреля прием у специалистов откроется в амбулатории № 5 поселка Черкизово и в деревне Раково. В эту дату также будет работать маммограф в поликлинике № 4 микрорайона Клязьма.

Жителей предупредили, что для приема у врачей понадобятся документы. Среди них паспорт, страховой полис и СНИЛС. Желающих осмотреться также попросят пройти анкету, вопросы которой помогут выявить факторы риска развития ряда заболеваний.