Жителей Павлово-Посадского г.о. приглашают на службу в полицию

Отдел МВД России «Павлово-Посадский» приглашает павловопосадцев и электрогорцев на службу в полиции.

Для жителей муниципалитета доступны следующие вакансии: полицейский патрульно-постовой службы полиции, оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции. Жителям сообщили о преимуществах данной работы: стабильная и достойная заработная плата (от 65 тыс. руб.), возможность обучения в Московском университете им. В. Я. Кикотя на бесплатной основе.

Сотрудники также обеспечены социальными гарантиями: полная оплата больничного, ежегодный оплачиваемый отпуск, который длится от 40 до 60 дней, бесплатное страхование жизни и здоровья, а также право выхода на пенсию (при условии наличия более 20-летнего опыта работы). Кроме того, служить в полиции престижно.

Соискателям предложено обращаться в отдел МВД России «Павлово-Посадский» по адресу: г. Павловский Посад, улица Большая Покровская, дом 7. Также можно уточнить какие-либо вопросы в телефонном режиме. Контакты для связи: 8(999)099-15-69, 8(496)43-2-05-47, 8(496)43-2-01-37.