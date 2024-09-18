Жителей Павлово-Посадского г.о. приглашают на высадку ив и туй в рамках акции «День в лесу»

Жителей Павлово-Посадского городского округа приглашают 21 сентября принять участие в областной акции «День в лесу», которая направлена на защиту и восстановление растительного фонда Подмосковья.

В рамках акции горожане высадят деревья на двух площадках в Электрогорске. В 10.30 активных жителей ждут возле МОУ «Лицей» (корпус «Бета»). Итогом дружной работы станет появление на территории десяти шаровидных туй. В 11.30 неравнодушных горожан приглашают посетить Городской парк, на территории которого будет высажено 20 ив. Саженцы предоставит ООО «Ультрадекор».

Различные экологические акции оказывают положительное влияние на развитие окружающей среды округа и региона. Так, в рамках проекта «День в лесу. Сохраним лес вместе» в муниципалитете высадили 110 кизильника блестящего и 4 яблони.

Осеннюю акцию «День в лесу» проводит Комитет лесного хозяйства Московской области.