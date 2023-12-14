Жителей Павлово-Посадского округа приглашают на ледовое шоу

С каждым днем Павлово-Посадский округ все сильней погружается в новогоднее волшебство.

Как сообщили в администрации муниципалитета, на следующей неделе жителей и гостей округа ждет встреча с невероятным по красоте ледовым шоу.

«Приглашаю всех желающих на ледовое шоу звезд мирового фигурного катания «Чемпионы» в рамках проекта «Зима в Подмосковье», - сообщил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Глава муниципалитета отметил, что новогодняя сказка состоится 24 декабря в 18:30. Шоу пройдет на ледовой арене ФОК «Лидер» г. Электрогорск.