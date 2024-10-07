Жителей Павлово-Посадского округа приглашают на мастер-классы и концерт

9 октября в Городском парке пройдет занятие «Вам письмо». Мероприятие начнется в 10.30. Парковый интеллект-пикник предлагает вспомнить эпистолярный жанр, который неоправданно забыт. Адрес проведения: Кирова, 85, павильон. В этот же день в 16.00 в городском парке пройдут разнообразные настольные игры.

Несколько мероприятий запланировано на 10 октября. В 09.00 жителей муниципалитета приглашают на субботник, который состоится в парке Победы. Участие в осенней уборке примут члены Общественного совета «Дирекции парков». Место встречи — Храм Георгия Победоносца.

В 16.00 в Городском парке, расположенном по улице Кирова, 85, состоится мастер-класс «Есть идея!». В парке «Дубрава» в 14.00 собираются участники кружка «Золотые руки».

11 октября в Городском парке состоится концерт. Не менее интересные мероприятия запланированы на 12 октября. Так, желающим принять участие в мастер-класс по лепке «Пластилиновая ворона» необходимо подойти к 11.00 в парковый павильон. В 12.00 начнется программа «Всегда зеленый свет».

Горожан просят следить за афишами в социальных сетях, чтобы не пропустить изменения в утвержденном графике или новых мероприятий.