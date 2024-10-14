Жителей Павлово-Посадского округа пригласили помочь участникам СВО на акции «Отцы на службе»

Студенты первичного отделения Движения Первых Павлово-Посадского техникума запустили важную акцию «Отцы на службе: согревая сердца защитников». К участию приглашаются все, кто хочет помочь участникам спецоперации.

Участники СВО — отважные и мужественные защитники Родины, а по совместительству отцы и ответственные главы семей. В качестве благодарности, поддержки и помощи в Павлово-Посадском техникуме развернули пункт сбора.

В рамках акции на втором этаже в 201 кабинете будут собирать теплые вещи для участников СВО. Жители могут принести шапки, перчатки, носки и другие вещи, которые помогут бойцам в холодные сезоны.

Пункт сбора будет действовать в техникуме с 14 октября по 25 октября.

Отметим, что акцию в Павловском Посаде запустили в преддверии ежегодного праздника — Дня отца. Посылка станет полезным подарком, способным во всех смыслах согреть участников СВО, которых ждут и любят семьи.