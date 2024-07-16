Жителей Павловского Посада и гостей округа приглашают на акцию «Ночь в парке»

В Электрогорске в городском парке 20 июля стартует яркая акция «Ночь в парке», которая соберет гостей на свежем воздухе и подарит множество интересных мероприятий. Каждый посетитель сможет найти что-то по своим предпочтениям и получить впечатления от крупного летнего события.

Организаторы подготовили для посетителей квизы, арт-выставки, конкурсы и настольные игры. Многие из площадок развернут одновременно, что позволит выбрать активный или спокойный отдых. Самые юные гости смогут поучаствовать в акции «Рисуем мелом на асфальте «Я и вечерний парк». Предусмотрена музыка, призы и веселье.

Программу начнут с литературного квиза «Сказочный мир» и Арт-выставки (с 18:00 до 19:00). Вместе с этим стартует квест «Тайны вечернего парка», участие в котором можно будет принять с 18:30 до 19:30.

Любители более спокойного времяпровождения смогут поиграть в настольные игры. «Вечер за столом» будет проводиться с 19:00 до 21:00.

Почти на все время акции, с 19:00 до 22:00, развернется игровая программа «Забытые оффлайн игры», где многие смогут вспомнить любимые развлечения из детства.

Насладиться музыкой можно в рамках тематического квиза «Как здорово, что все мы здесь...»: сбор гостей на это событие состоится 20:30 до 21:00.

Отметим, что возрастного ограничения нет, все мероприятия проводятся бесплатно.