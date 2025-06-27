Жителей Павловского Посада приглашают на бесплатный медицинский осмотр в парке

28 июня с 9 утра до 13:00 в Городском парке Павловского Посада (адрес: ул. Кирова, дом 85) будет работать передвижной медицинский центр. Он предоставит жителям возможность пройти комплексное обследование без предварительной записи.

В рамках мероприятия будут проводиться следующие исследования: опрос для выявления потенциальных хронических заболеваний, измерение роста, веса и расчет индекса массы тела, контроль артериального и внутриглазного давления, ЭКГ (электрокардиограмма) и флюорография. Также будет доступна возможность сдать общий и биохимический анализы крови при условии, что пациенты придут натощак.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и индивидуальный номер страхового случая (СНИЛС). Обратите особое внимание: для сдачи анализов крови необходимо голодание. Процедура максимально упрощена — предварительная запись не требуется.

Организаторы мероприятия настоятельно рекомендуют прийти всей семьей, чтобы совместить заботу о здоровье с приятным времяпрепровождением на свежем воздухе. Это прекрасная возможность оценить свое самочувствие в непринужденной и гостеприимной атмосфере.