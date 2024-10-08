Жителей Павловского Посада приглашают на День донора крови

В Павлово-Посадском городском округе в очередной раз запустили благотворительную акцию «День донора крови», в которой смогут поучаствовать все желающие 24 октября.

Центром для сдачи крови станет Дом культуры «Октябрь», расположенный в центре города на ул. Герцена, д. 15. Рядом есть остановки общественного транспорта и другие точки, которые сделают перемещение до ДК удобным. Желающих сделать доброе дело будут ждать с 09:00 до 12:00.

Донорам важно взять с собой паспорт и СНИЛС. Допускаются к сдаче крови только лица, старше 18 лет. Перед забором материала врач проверит самочувствие и примет решение о допуске или противопоказании. Накануне сдачи крови важно соблюсти диету донора, в том числе отказаться от вредных привычек.

Подробности можно узнать по номеру кабинета переливания крови ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница» — 8 (49643) 2-23-39.