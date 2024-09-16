Жителей Павловского Посада приглашают на обсуждение вопросов здравоохранения

Жителей округа примут в административном корпусе ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница» на ул. Карла Маркса, д. 6. Желающим нужно предварительно записаться на прием по телефону 8 (49643) 2-25-55. Начало в 15:00.

Также в Павловском Посаде функционируют мобильные комплексы, где можно пройти осмотр у специалиста, получить консультацию, а также поставить вакцину против гриппа и пневмококковой инфекции. При себе понадобится паспорт и полис ОМС. Прививку можно поставить на Привокзальной пощади 17, 19, 24 и 26 сентября. Желающих будут ожидать с 13:00 до 17:00.