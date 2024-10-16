Жителей Павловского Посада приглашают на вечер караоке в новый ДК «Ленский»

Раскрыть вокальные данные, вспомнить вечные хиты и душевно провести время можно будет 18 октября в новом Доме Культуры «Ленский». В зале проведут вечер караоке для старшего поколения «Когда душа поет…».

Вечер караоке позволит открыть в себе вокальные таланты и вместе с другими участниками погрузиться в мир музыки. Посетители смогут пообщаться в неформальной и приятной атмосфере, а также спеть известные хиты разных времен.

Присоединиться к яркому музыкальному вечеру можно в 15.00 по адресу: ул. Интернациональная д. 34а, г. Павловский Посад. Вход расположен с правого торца. Возрастное ограничение 18+.

Желающих улучшить свои вокальные, спортивные, творческие и другие данные будут ожидать на занятиях в ДК, которые проводятся как для детей, так и для взрослых. Об этом и интересных запланированных событиях можно узнать в соцсетях ДК «Ленский».

Отметим, что Дом культуры недавно открыл свои двери для посетителей в обновленном виде в помещениях завода «Экситон». Руководство учреждения активно развивает ряд направлений, кружков и секций, актуальных для населения. Каждый сможет найти здесь что-то на свой вкус.