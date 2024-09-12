Жителей Павловского Посада приглашают провести «День в лесу»

Областная акция по высадке деревьев продлится несколько дней — принять участие в ней может любой желающий! Она начнется уже на этой неделе.

Говорят, что каждый мужчина должен построить дом, родить сына и... посадить дерево. Есть отличная новость для тех, кто еще не успел выполнить последний пункт из списка — в Подмосковье стартует акция, посвященная защите леса и высадке новых деревьев.

В рамках нее жители региона смогут преобразить и озеленить регион в период с 13 по 29 сентября. За это время множество деревьев появятся в 20 лесных и более чем 370 муниципальных площадках в рамках VI федеральной акции «Сохраним лес». Другие адреса и подробности о проекте размещены на официальном сайте.

В понедельник, 16 сентября, Павловский Посад также присоединится к областной акции «День в лесу». Местных жителей приглашают принять в ней участие. Сделать это можно с 13:00 в сквере по ул. Орджоникидзе (около магазина «Сити-центр»). На его территории высадят 4 яблони и более 100 штук кизильника при поддержке ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат».

Все, что нужно взять с собой, так это хорошее настроение и неравнодушных знакомых. Остальное выдадут на месте каждому участнику акции. В конце сентября она закончится, но деревья будут расти еще много-много лет. Чем же не повод принять в ней участие?