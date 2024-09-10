Жителей Павловского Посада ждет праздник по случаю открытия парка «Меленки»

В этот день для посетителей парка подготовили обширную развлекательную программу, которая придется по душе как взрослым, так и детям. А еще она идеально подойдет для семейного отдыха или в кругу самых близких друзей!

Парк «Меленки» находится на берегу Клязьмы в микрорайоне Городок. Попасть в него можно с помощью четырех официальных входов. Они обустроены со стороны ул. Чапаева, Карповская, Каляева и Городковская (по пешеходному мосту).

Что же ждет каждого, кто придет отдохнуть в «Меленки» в это воскресенье?

Территория парка:

11:30-13:30 — работа ходулистов;

11:00-15:00 — работа ростовых кукол.

Спортивные зоны:

12:00-14:00 — выступления спортсменов.

Остальные площадки:

11:30-15:00 — пленэр (место для тихого отдыха);

11:30-15:00 — анимационная программа для детей (административное здание, детская площадка);

11:30-15:00 — творческие мастер-классы (место для пикника, зона эко-образования);

11:30-15:00 —квизы и игры (рядом с Городковским мостом).

На сцене:

12:00-14:00 — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАРКА. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ;

14:00-15:00 — выступление народных коллективов Крутояр и Вечоры;

15:00-16:00 — фильм «Тайна старинных часов»;

16:00-17:00 — концерт творческих коллективов Павлово-Посадского городского округа;

17:00-18:00 — выступление кавер-группы.

Посетить праздник по случаю открытия парка «Меленки» приглашают всех — как жителей, так и гостей города. Он состоится в это воскресенье, 15 сентября. Успейте как следует отдохнуть на год вперед в последние теплые деньки!