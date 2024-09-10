Жителей Павловского Посада ждет праздник по случаю открытия парка «Меленки»
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
В этот день для посетителей парка подготовили обширную развлекательную программу, которая придется по душе как взрослым, так и детям. А еще она идеально подойдет для семейного отдыха или в кругу самых близких друзей!
Парк «Меленки» находится на берегу Клязьмы в микрорайоне Городок. Попасть в него можно с помощью четырех официальных входов. Они обустроены со стороны ул. Чапаева, Карповская, Каляева и Городковская (по пешеходному мосту).
Что же ждет каждого, кто придет отдохнуть в «Меленки» в это воскресенье?
Территория парка:
11:30-13:30 — работа ходулистов;
11:00-15:00 — работа ростовых кукол.
Спортивные зоны:
12:00-14:00 — выступления спортсменов.
Остальные площадки:
11:30-15:00 — пленэр (место для тихого отдыха);
11:30-15:00 — анимационная программа для детей (административное здание, детская площадка);
11:30-15:00 — творческие мастер-классы (место для пикника, зона эко-образования);
11:30-15:00 —квизы и игры (рядом с Городковским мостом).
На сцене:
12:00-14:00 — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАРКА. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ;
14:00-15:00 — выступление народных коллективов Крутояр и Вечоры;
15:00-16:00 — фильм «Тайна старинных часов»;
16:00-17:00 — концерт творческих коллективов Павлово-Посадского городского округа;
17:00-18:00 — выступление кавер-группы.
Посетить праздник по случаю открытия парка «Меленки» приглашают всех — как жителей, так и гостей города. Он состоится в это воскресенье, 15 сентября. Успейте как следует отдохнуть на год вперед в последние теплые деньки!