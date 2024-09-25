Жителей Подмосковья предостерегли от самостоятельного удаления родинок

Пациентам не стоит самостоятельно удалять кожные образования с помощью народных средств или аптечных препаратов с кислотами и щелочами, потому что такой способ может быть неэффективным и даже опасным. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дарья Анохина, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Она предупредила, что родинки можно спутать с невусами, папилломами, себорейными кератомами, дерматофибромами и не только. Некоторые образования требуют хирургического удаления и последующего гистологического исследования.

«Иногда под определением «родинки» могут скрываться злокачественные опухоли, например, меланома или базалиома. Поэтому перед удалением любого кожного образования необходимо убедиться в его доброкачественности», — подчеркнула Анохина.

При желании удалить кожное образование стоит обратиться к врачу-дерматовенерологу, записаться на прием к нему можно по телефону контакт-центра 122.

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