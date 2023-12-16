Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и сильном ветре в воскресенье

В областном управлении МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре и гололеде в воскресенье. Неблагоприятные погодные условия ожидаются утром и в дневные часы.

Так, семнадцатого декабря в области прогнозируется снег, местами мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега, а также гололед и гололедица. Порывы ветра местами будут достигать пятнадцати метров в секунду.

Гражданам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте, на улице обходить неустойчивые конструкции и деревья. Пешеходам следует быть предельно осторожными при пересечении проезжей части. При гололедице нужно передвигаться без спешки, наступая на всю подошву.