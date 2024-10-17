Жителей Подмосковья предупредили о наличии в магазинах молочной продукции от неустановленного производителя

В Роспотребнадзоре предупредили жителей о том, что в магазинах выявлена молочная продукция от несуществующего производителя. Она может быть опасна для здоровья.

Так, в обороте была найдена продукция от ООО «Молочная производственная компания». Местом ее производства указана Морская улица, д. 3 стр. 2 в селе Ям в Домодедовском городском округе. Однако, по этому адресу никакого предприятия нет.

В ведомстве подчеркнули, что продукция от этой компании выпускается в неизвестных условиях неустановленными лицами.