Жителей Подмосковья предупредили о риске заражения паразитными заболеваниями на диких пляжах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей о риске заражения паразитными и инфекционными заболеваниями при купании в необорудованных водоемах.

Граждан призвали не купаться в водоемах с цветением воды и неприятным запахом, а также там, где купаются животные, обитают птицы. Следует избегать и водоемов со стоячей водой — в ней часто гниют растения и мусор, разлагается помет, копятся сточные воды и могут обитать паразиты.

В результате купания в таких водоемах можно заразиться кишечным гриппом, гепатитом А, лямблиозом, амебиазом, шигеллезом, колиэнтеритом, церикариозом, синегнойной палочкой.

Если после купания в запрещенных местах покраснела кожа, появилась тошнота и рвота, заболел живот, поднялась температура, воспалились глаза, пошла сыпь, следует обратиться к врачу.