Жителей Подмосковья предупредили о сильном снегопаде и метели в воскресенье

С воскресенья, 3 декабря, в Московской области ожидаются мокрый снег, метель, гололедица и снежные заносы, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Подмосковье до утра понедельника, 4 декабря.

Синоптики предупредили, что местами снегопады будут сильными. Жителей региона призвали соблюдать осторожность.

В МЧС напомнили, что при снеге лучше воздержаться от поездок на личном транспорте, также следует избегать шатких конструкций и деревьев. В метель необходимо плотно закрыть двери и окна.

Ранее в Госдуме предложили не наказывать сотрудников за опоздания, если причиной послужила плохая погода.