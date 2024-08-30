Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожарной опасности

Сегодня и в предстоящие выходные на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, при этом в Егорьевском и Луховицком лесничествах прогнозируется IV класс пожароопасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Помимо этого, в воскресенье IV класс пожароопасности ожидается в Истринском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах. В комитете напомнили, что сообщить об обнаружении возгорания можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.