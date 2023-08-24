Жителей Подмосковья предупредили о тумане до утра пятницы

В Подмосковье и Москве предупреждение будет действовать с девяти часов вечера четверга до девяти часов утра пятницы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

«Местами по (Московской. — прим. ред.) области ожидается туман», — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Московском регионе до конца лета.