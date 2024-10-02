Жителей Подмосковья предупредили об активности кибермошенников

Правоохранители напомнили жителям Подмосковья о необходимости быть бдительными в связи с активностью кибермошенников. Злоумышленники могут похитить личные данные и денежные средства.

Так, мошенники могут получить доступ к личному кабинету на сайте Госуслуг. Для этого они звонят жителям под видом сотрудников МФЦ и сообщают о поступлении на их имя электронного письма. Для получения сообщения злоумышленники просят назвать код из SMS.

Таким образом преступники получают доступ к персональным данным. Затем они могут сменить пароль от личного кабинета на госуслугах, узнать кредитную историю гражданина, получить справку о его доходах, оформить на его имя займ.

Ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам пароли из SMS или Push-уведомлений. Следует помнить, что сотрудники МФЦ никогда не обзванивают жителей. Если вам поступил сомнительный звонок, нужно сразу же положить трубку.