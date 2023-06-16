Жителей Подмосковья приглашают на Региональный Семейный фестиваль «7яФест»

В этот день их ждут концерты и фотовыставка, спортивные соревнования и веселые игры, а также множество творческих мастер-классов и конкурсов. Для активных участников подготовили подарки. Чтобы выглядеть ярче на фестивале можно будет сделать аквагрим. А еще на территории «Княжего Двора» организуют ярмарку, где можно будет купить на память сувенир.

Региональный Семейный фестиваль «7яФест» - прекрасная возможность для взрослых весело провести время вместе с детьми. В этом и есть главная его идея – объединить семью. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов и администрации городского округа Павловский Посад.

Вход на фестиваль бесплатный. Начало в 11:00.

Возрастная категория 0+