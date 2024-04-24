Жителей Подмосковья приглашают посетить Клин, где в мае пройдет Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони»

7-й Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» состоится в городском округе Клин в период с 15 по 20 мая.

В фестивале примут участие 20 экипажей тепловых аэростатов. Каждая команда — это сильнейшие пилоты и пилотессы России. Поддерживать их приедут профессиональные воздухоплаватели из разных регионов, в частности, из Москвы, Великого Новгорода, Алтайского края, Великих Лук, Тулы и Кунгура. Главный судья, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Григорьевич Меняйло отметил, что формат соревнований будет максимально приближен к аналогичным чемпионатам мира и Европы.

В рамках Фестиваля состоится 7-й Чемпионат России среди женщин по воздухоплавательному спорту. Заявки на участие уже подали 10 претенденток на победу. Кроме того, зрелищно пройдет 17-й Чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту. Анонсирован также розыгрыш приза «Звезда Юрия Тарана», который был учрежден в память об известном воздухоплавателе.

Участникам мероприятия предложат выполнить различные задания, которые позволят продемонстрировать точность и скорость. Выбранная местность для проведения фестиваля благоприятно способствует проведению подобных мероприятий.

Торжественная церемония открытия фестиваля и праздничный полет состоится на стадионе «Строитель» в 18.00, в понедельник, 15 мая. На 18 мая запланирован полет «кей-граб» и вечернее шоу «Ночное свечение тепловых аэростатов». Эти мероприятия жителям Подмосковья рекомендуют посетить обязательно. В остальные дни также пройдет множество зрелищных полетов, запланированных на утреннее и вечернее время при условии благоприятной погоды.

Организацией мероприятия занимается Администрация городского округа Клин, Федерация воздухоплавательного спорта России и Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерации воздухоплавательного спорта России» в Московской области. Информационный партнер — FlyMonitor.ru.