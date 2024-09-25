Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе на тему здоровья мужского населения

Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе на тему сохранения и укрепления здоровья мужского населения. Его организует ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (РГСУ) по заданию Министерства здравоохранения РФ и Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.