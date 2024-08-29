Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в программе «Герои молодежи»

Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в образовательной программе «Герои молодежи». Проект реализуется в рамках мероприятий федерального проекта «Молодежь России» нацпроекта «Образование», сообщили в ФГБУ «Роспатриотцентр».

Цель программы — обучение координаторов молодежной политики и региональных координаторов Всероссийского проекта служения «Твой герой».

Принять участие в программе могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет в следующих категориях: региональные координаторы Всероссийского проекта служения «Твой герой»; специалисты по работе с молодежью, участвующие в реализации государственной молодежной политики на региональном уровне.

Для участия в программе нужно до 9 сентября подать заявку на платформе ФГАИС «Молодежь России». Программа пройдет в Красногорске с 26 по 29 октября.