Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к акции «Щедрый вторник»

Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к акции #ЩедрыйВторник. Это всемирный день благотворительности, основная цель которого — привлечение внимание общественности и вовлечение большего количества людей в благотворительную деятельность. В 2024 году #ЩедрыйВторник проводится 3 декабря.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств.

Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтерство среди сотрудников. НКО используют этот день для фандрайзинга, привлечения новых доноров и волонтеров.

#ЩедрыйВторник проходит в России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития России. За это время к #ЩедромуВторнику присоединилось почти 4500 организаций из 260 населенных пунктов страны. В результате общих усилий участников в дни проведения акций пожертвования в благотворительные организации возрастает в среднем в 2,7 раза.

Координатором проекта в России выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности», деятельность которого направлена на развитие благотворительности и поддержку НКО в России.