Жителей Подмосковья приглашают в Можайск на уникальную выставку «Золотой век Уваровых»

2024 год был признан президентом России Годом семьи. В связи с этим можайцы решили почтить память благородной семьи дворянского рода Уваровых. На протяжении ста с лишним лет они владели усадьбой в Поречье, непрерывно содействуя комплексному развитию Можайского уезда. Выставка «Золотой век Уваровых» позволит понять ее гостям, насколько тесно связана история дворянского рода с Можайской землей.

«Торжественное открытие выставки состоялось с участием директора Бородинского музея-заповедника Игоря Корнеева, советника главы Можайского городского округа Василия Овчинникова, начальника ФКУ «Санаторий-профилакторий Поречье» Анны Хлынцевой, главного эксперта Управления образования и отраслей социальной сферы администрации городского округа Ларисы Кертановой, почетного гражданина г. Можайск Лилии Волковой, представителя священнослужителей Можайского благочиния», — проинформировали в Администрации Можайского городского округа.

В преддверии открытия выставки в летнем дворе музея организаторы обустроили историческую площадку XIX века. Это позволило гостям мероприятия перенестись во времена, когда влюбленные дамы и кавалеры прогуливались по тенистым аллеям. Для реалистичности были учтены все исторические особенности той эпохи: модные наряды XIX века, старинные игры, церемония чаепития у Тульского самовара, написание писем чернилами и перьями. Из выставочного зала музея раздавалась живая музыка в исполнении воспитанников Детской музыкальной школы и их куратора Светланы Блохиной. Такое театрализованное представление особенно вызвало восторг у детей.

Первую экскурсию по выставочному залу провел потомок графов Уваровых, кандидат исторических наук, куратор выставки Михаил Виноградов. Многие экспонаты ранее не были представлены публике. Гостям показали предметы из коллекции музея-заповедника «Бородинское поле», Государственного исторического музея и частных собраний. Особенное внимание привлекла скульптура «Пастух с ягненком», которая была частью паркового ансамбля графской усадьбы.

«Создание этой выставки о семье графов Уваровых особенно символично в этом году, потому что 2024 год объявлен в России Годом семьи. Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Семья сильна продолжением рода, сохранением своей культуры, сохранением культуры России. Наша выставка рассказывает о том, что на территории Можайского уезда жила такая семья, известнейшая фамилия, которая сыграла большую роль в истории России», — отметил директор Бородинского музея Игорь Корнеев.

Выставка открыта до 22 июля.