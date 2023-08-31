Жителей Подмосковья приглашают в Школу межэтнической журналистики

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявил набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из всех регионов страны.

Занятия будут проходить очно и онлайн. В 2023 году в проекте будут работать региональные школы во всех федеральных округах России. Занятия бесплатны для слушателей.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо до 15 сентября прислать мотивационное письмо на адрес school@nazaccent.ru, а также пройти собеседование –очное или онлайн. Желательное условие – обучение в профильных вузах, журналистский или блогерский опыт.

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном модуле слушатели под руководством опытных наставников – профессиональных журналистов получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах государственной национальной политики, научатся работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном – прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.

К федеральному – очному – модулю будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального модуля. Занятия очного модуля будут проходить в начале декабря в Москве. По окончании каждого из этапов выдается сертификат. Занятия будут идти с сентября по декабрь.