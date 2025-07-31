Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Яблоко от Яблони»

Всероссийский фестиваль «Яблоко от Яблони» пройдет 19 августа в рамках Всероссийского духовно-патриотического, социально-экологического проекта «Связь поколений». Об этом сообщает пресс-служба фонда содействия реализации соцпроектов «Благовест».

Фестиваль проходит при содействии Минпросвещения РФ, Минкультуры РФ, Минспорта РФ, детских и молодежных Всероссийских общественных организаций.

В 2025 году — в год 80-летия Победы в ВОВ — фестиваль посвящен защитникам Отечества.

Цель фестиваля — духовное единение людей, укрепление связи поколений и семейных ценностей, сохранение и передача традиций, патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризация здорового и спортивного образа жизни, выявление талантов у детей и молодежи, а также ознакомление с культурой, природными и территориальными достопримечательностями России, воспитание любви к Родине.

Участники проекта — жители России в возрасте от 2,5 месяцев до 96 лет. Приглашаются семьи и коллективы. Зарегистрироваться на участие можно на сайте проекта.