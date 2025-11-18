Жителей Подмосковья пригласили написать военно-патриотический диктант

Цель диктанта — популяризация военно-патриотического образования и воспитания граждан, повышение уровня патриотизма, развитие ценностного отношения к сохранению культурного многообразия, наследия и истории народов РФ.

Вопросы диктанта формируются экспертами на основе анализа исторических фактов, документов, биографий выдающихся личностей, произведений литературного, изобразительного и музыкального искусства, связанных с военной тематикой.

Принять участие в акции могут все желающие в возрасте от 14 лет. Сделать это можно как онлайн, так и очно. Подробная информация представлена на сайте проекта.