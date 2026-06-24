Жителей Подмосковья пригласили отметить День молодежи в молодежной столице России

Молодые люди из Подмосковья смогут отметить День молодежи в Смоленске, который считается молодежной столицей России — 2026. Город станет федеральной площадкой для проведения праздничных мероприятий при поддержке Росмолодежи в период с 26 по 28 июня.

Мероприятия пройдут в рамках национального проекта «Молодежь и дети», их посвятят направлениям: «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Молодость». В центре города гостей ждут тематические площадки, там откроются улица спортивная, улица культуры. Основной фестивальной зоной станет площадь Ленина, где пройдут главные церемонии, выступления звезд эстрады и специальные проекты организаторов.

На площадке «Гордость» у Громовой башни и сквера Памяти Героев пройдут встречи с участниками специальной военной операции, спасателями, добровольцами и спортсменами, на улице Коненкова в пространстве «Модный код России» свои коллекции представят более 20 российских и зарубежных дизайнеров, а также смоленские бренды.

Кроме того, для посетителей будут работать интерактивные зоны от партнеров. Среди них — Движение Первых, Российское общество «Знание», платформа «Россия — страна возможностей», Олимпийский комитет России, VK, Сбер и другие. На площади Ленина установят главную сцену, где в субботу, 27 июня, состоится большой гала-концерт с участием звезд российской эстрады. Хедлайнерами вечера станут Bearwolf, Elman и Jony.

В тот же день пройдет массовое исполнение легендарной «Катюши» на площади Ленина в рамках торжественной церемонии открытия Дня молодежи. В финальный день мероприятия пройдет фестиваль электронной музыки с участием известных смоленских исполнителей Swanky Tunes.

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