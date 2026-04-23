Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в акции «Сад — Связь поколений»

Фондом содействия реализации социальных проектов «БЛАГОВЕСТ» 19 мая 2026 г. реализуется ежегодная Всероссийская акция «Сад — Связь поколений» в рамках Всероссийского духовно-патриотического, социально-экологического проекта «Связь поколений».

В 2026 году акция проходит под девизом: «Высаживаем сады – приближаем Победу!». Стать участником и ознакомиться с подробностями можно на сайте проекта.

Цель акции — поддержать и развить социокультурные ценности, объединяющие общество, сформировать бережное отношение к природе, наглядно и красочно продемонстрировать важность труда в долгосрочной перспективе, сформировать обстоятельства для духовного единения людей и патриотического воспитания молодежи.