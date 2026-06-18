Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в акции «Свеча памяти»

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в международной акции «Свеча памяти». Она пройдет 21–22 июня в преддверии 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

Организатор акции — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Мероприятие проведут во всех регионах России, а также за рубежом.

В рамках акции волонтеры вместе с неравнодушными жителями зажгут свечи в память о тех, кто сражался за Родину и защитил ее от нацистов.

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби 22 июня. В этот день в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны нарушила пакт о ненападении и обрушила удар по советским городам, аэродромам и воинским частям. Спустя десятилетия можно провести историческую параллель: государства, напавшие на Советский Союз в 1941 году, продолжают проводить агрессивную антироссийскую политику и пытаются переписать историю. В связи с этим День памяти и скорби остается напоминанием о том, какой ценой была завоевана Победа.