Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в фестивале «Больше, чем путешествие»

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать во Всероссийском семейном туристском фестивале «Больше, чем путешествие». Он пройдет с 9 по 12 июля 2026 года.

Масштабное федеральное событие объединит более 1 000 семей со всей России. Фестиваль пройдет в формате трехдневного палаточного лагеря на территории Республики Мордовия.

Цель фестиваля – формирование новых традиций семейных путешествий, укрепление семейных ценностей и развитие молодежных патриотических путешествий. Фестиваль служит важной коммуникационной платформой, способствующей привлечению внимания к вопросам поддержки семьи и детства, а также продвижению активного семейного досуга в России.

Программа фестиваля предусматривает участие в формате однодневного посещения площадки 11 июля или многодневного размещения при условии самостоятельной организации палаток и обеспечения питания с 10 по 12 июля 2026 года. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля.