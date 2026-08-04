Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в фотопроекте «Улыбка России. Улыбка единства»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» в рамках Года единства народов России реализует общенациональный фотопроект «Улыбка России. Улыбка единства».

Проект направлен на создание живого визуального архива страны, отражающего многообразие народов России, семейные истории, связь поколений, культурные традиции и общероссийскую гражданскую идентичность. Ключевая идея — показать Россию через людей, семьи, регионы, личные истории и образы, объединенные любовью к Родине.

Отдельным направлением проекта является конкурс «Стань лицом информационной кампании ко Дню народного единства». По итогам отбора участники, чьи материалы будут определены конкурсной комиссией, могут быть приглашены в Москву на итоговую фотосессию. Лучшие образы и фотоматериалы планируется использовать в информационной кампании, приуроченной ко Дню народного единства.

Принять участие в проекте можно на сайте: улыбкароссии.рф. Конкурс продлится до 20 сентября.