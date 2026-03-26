Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Архитектура дипломатии»

ГлавУпДК при МИД России в пятый раз проводит традиционный Открытый творческий конкурс «Архитектура дипломатии». Во второй раз он пройдет в международном формате.

Тема конкурса — «Матрешка — разговор орнаментов и красок». Художникам предлагается переосмыслить средствами живописи, декоративно-прикладного и ручного творчества феномен матрешки как символа семьи, единства и благополучия.

Лауреаты будут определены в трех номинациях: «Юные художники» (от 12 до 18 лет), «Молодые художники» (от 18 до 35 лет), «Автор малой скульптурной композиции».

Прием работ на конкурс продлится до 10 июня. Подробная информация об условиях участия представлена здесь.