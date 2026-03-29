Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Россияне разработают проекты и инициативы для социально-экономического развития регионов. Такая возможность откроется для участников Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Авторы лучших идей получат денежные премии, путевки для путешествия по России, баллы к ЕГЭ, стажировки и предложения о трудоустройстве. Конкурс – это работающая система социальных лифтов и шанс для неравнодушных людей стать частью позитивных изменений в стране.

В 2026 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» стартует в 23-й раз и продолжает объединять активных граждан вокруг задач развития своих городов и сел. Новый сезон проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает дополнительные возможности для участников: расширяется программа постконкурсного сопровождения, усиливается экспертная поддержка региональных инициатив. Ключевая номинация года «Единство народов моей страны» приурочена к Году единства народов России.

За годы реализации вокруг проекта сформировалось сообщество из более чем миллиона участников – от школьников до экспертов и наставников. Конкурс остается площадкой, где идеи жителей регионов получают федеральное признание и ресурсы для реализации.

В новом сезоне организаторами предусмотрено два основных направления конкурса – для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация для детей до 13 лет – «Сказки народов моей страны». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастные ограничения отсутствуют.

Всего в этом сезоне предусмотрено 12 номинаций, охватывающих широкий спектр направлений – от развития образования и науки до цифровизации, предпринимательства, туризма, экологии, здравоохранения и территориального развития. Среди них – «Единство народов моей страны», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», «Моя педагогическая инициатива», «Мое здоровье», «Экология моей страны», «Моя гостеприимная Россия», «Интеллектуальная собственность моей страны», «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», «Научно-технологическое лидерство моей страны», «Моя предпринимательская инициатива», «Моя малая родина. Мой город, мое село», а также специальная номинация для детей до 13 лет «Сказки народов моей страны».

Награждение победителей запланировано на осень 2026 года. Для финалистов и победителей конкурс на этом не заканчивается – став финалистом, участник присоединяется к Ассоциации выпускников конкурса «Моя страна – моя Россия» и получает возможность пройти программу постконкурсного сопровождения – систему образовательных, экспертных и коммуникационных мероприятий, направленных на развитие проектов и профессиональный рост авторов инициатив.

Так, продолжением конкурса для участников номинации «Моя педагогическая инициатива» станут IV Всероссийские педагогические чтения, которые в 2026 году будут приурочены ко Дню учителя. Чтения выступают открытой площадкой профессионального и гражданского диалога представителей органов государственной власти, Российской академии образования, экспертного, научного и педагогического сообщества, а также инициативной молодежи, занятой в социально-педагогической сфере.

Еще одним ключевым событием программы станет молодежный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина». В форуме примут участие финалисты и победители конкурса, представители университетов, научного и экспертного сообщества. Площадка будет направлена на углубленную проработку проектов, развитие межрегиональных и межвузовских связей.

Отдельная программа предусмотрена для победителей I возрастной категории – подростков 14–17 лет. В октябре 2026 года для них пройдет обучение в Междисциплинарной проектной школе «Моя страна – моя Россия» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Участников ждут образовательные модули, работа с наставниками и дальнейшая доработка конкурсных инициатив.

Жители всех регионов страны могут подать заявки на сайте moyastrana.ru и представить свои проекты до 31 мая. С 1 по 15 июня экспертное сообщество конкурса проведет отбор и определит 300 лучших проектов, которые выйдут в финал. С 16 июня по 31 августа финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами конкурса.