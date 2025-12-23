Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе новогодних традиций

Благотворительный фонд «ПИР» запускает семейный проект — конкурс новогодних традиций. Целью проведения данного конкурса является продвижение и укрепление семейных традиций и ценностей, сплочение семей, повышение роли семьи в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей, создание условий для творческой самореализации детей и их родителей.

Для участия в конкурсе нужно до 7 января 2026 года рассказать о новогодних и рождественских традициях своей семьи. Можно записать короткое видео или написать небольшой рассказ. Вместе с фотографиями или рисунками историю нужно опубликовать в соцсетях с отметкой фонда «ПИР», а затем прислать скриншот публикации куратору.

Итоги конкурса, будут размещены на социальных платформах и интернет-ресурсах фонда.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена здесь.