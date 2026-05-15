Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Путь Победы»

«Волонтеры Победы» открывают прием заявок на Межрегиональный конкурс «Путь Победы». В рамках конкурса выберут добровольцев, которые примут участие в церемонии по взятию частиц Вечного огня в городах-героях и передаче их в место проведения центрального памятного мероприятия акции.

К участию приглашаются граждане России от 18 лет, проживающие в городе-герое или городе воинской славы; являющиеся потомками участников боевых действий или потомками бывших советских узников фашистских концлагерей и гетто, которые находились в местах принудительного содержания людей на территории Республики Беларусь; принимающие активное участие в сохранении исторической памяти.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф; подать заявку на конкурс в разделе «Мероприятия»; выполнить конкурсные задания до 18 мая (включительно). Финал акции пройдет в ночь с 21 на 22 июня.