Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Создай НАШЕ»

Идет прием заявок на федеральный конкурс по молодежному предпринимательству «Создай НАШЕ». Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация «МСП» при поддержке фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и «Деловой России».

В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов. Кроме того, теперь принять участие в конкурсе смогут молодые люди от 14 до 35 лет (ранее предельный возраст был 28 лет). Имена лауреатов будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.

Стать участником возможно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса»: для тех, кто только хочет открыть свое дело, и «Бизнес до трех лет»: для тех, кто хочет масштабировать действующий бизнес. После подачи заявки конкурсанты пройдут обучение по основам предпринимательской деятельности, а также разработают проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. По итогам экспертной оценки будет определено 100 победителей, которые получат 100 грантов в размере 1 миллиона рублей.

Вместе с грантами авторы 100 проектов-победителей получат возможность пройти специальную акселерационную программу от Корпорации «МСП». Также в этом году предусмотрены дополнительные номинации, призы и возможности от партнеров конкурса.

Прием заявок осуществляется до 10 марта 2026 года. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.