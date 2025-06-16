Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Спроси строителя»

Общественный совет при Министерстве строительства и ЖКХ РФ объявил о начале ежегодного конкурса #СпросиСтроителя на лучший детский вопрос о строительстве. Конкурс проводится в шестой раз в рамках реализации проекта популяризации строительных специальностей «Я — строитель будущего!».

Цель конкурса — популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи. На конкурс принимаются текстовые и видео-вопросы от жителей в возрасте от шести до 17 лет. Задать вопрос можно до 15 июля на сайте проекта.

Работы оценивают по следующим номинациям: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видео-вопрос», «Лучший вопрос об истории строительства».

Итоги конкурса подведут в июле. На лучшие вопросы ответят глава Минстроя России Ирек Файзуллин и председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин.