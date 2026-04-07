Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в летних школах академии «Меганом»

Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» развивает арт-кластер «Таврида». Это платформа возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет академию «Меганом», образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты.

С июня по сентябрь 2026 года на территории Арт-кластера в Судаке пройдут летние школы академии «Меганом». Это семидневные программы культурно-просветительского формата, в рамках которых эксперты делятся знаниями и опытом с молодыми творцами, а участники на практике осваивают навыки, необходимые им для творческого и профессионального роста, а также совместно создают новые проекты.

Программа школ для участников проходит в формате профильных арт-школ. К формированию программы привлекаются ключевые партнерские организации в сфере творческих и креативных индустрий.

В рамках реализации образовательной программы летних школ сформирован центр практики, где студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий в возрасте от 18 до 35 лет на момент проведения событий могут принять участие в работе летних школ в качестве координаторов.

В период прохождения практики координаторы получат стипендию от Арт-кластера, возможность попасть в кадровый резерв центра практики, а также примут участие в организации летних школ и пройдут обучение. По окончании практики координаторам будет предоставлен сертификат о ее прохождении.