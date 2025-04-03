Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в масштабном экологическом субботнике

Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского проведет XII Экологический субботник «Зеленая Весна». Проект будет реализован во всех регионах России.

К участию в организации и проведении мероприятий под флагом Экологического субботника «Зеленая Весна» приглашаются органы государственной власти, компании и корпорации, общественные и экологические организации, волонтерские центры, дошкольные, средние и высшие учебные заведения, центры дополнительного образования детей и подростков, инициативные группы, семьи, а также индивидуальные участники.

Для участия нужно заполнить онлайн-заявку на странице проекта, провести субботник с использованием символики мероприятия, отправить отчет о проведенном мероприятии.

В рамках первого этапа заявки принимаются с 1 апреля по 25 мая, в рамках второго (для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера) — с 5 мая по 30 июня.

Субботники будут проходить с 19 апреля по 25 мая и с 19 мая по 30 июня в рамках Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Подробная информация представлена на сайте проекта.