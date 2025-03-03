Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в международном проекте «80 лет нашей Великой Победе». Его проводит Молодежный парламент при Государственной Думе совместно с Молодежным советом (парламентом) при Национальном собрании Республики Беларусь.

Проект является телеграм-каналом, в котором в течение 80 дней до Дня Победы публикуются новостные сводки с фронта (с 19 февраля по 9 мая 1945 года), письма участников Великой Отечественной войны и другие исторические справки, сохранившиеся в России и Белоруссии.

Главная цель проекта — создать инструмент, который сможет показать, как проживали те дни участники Великой Отечественной Войны на фронте и в тылу.

Принять участие в проекте может любой желающий в возрасте от 14 лет. В рамках проекта действуют четыре направления: «Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны», «Письмо с фронта 1941-1945», «Фотоархив, видеоархив» и «История подвига». Передать информацию для публикации в канале проекта можно по этой ссылке.