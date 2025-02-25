Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в мобильной акции «Ура Победе!»

Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийской мобильной акции «Ура Победе!». Мероприятие стартовало 25 февраля и продлится до 15 мая.

В рамках акции все желающие могут установить вместо гудка или звонка на своем телефоне легендарные мелодии Победы. На выбор представлены такие песни, как «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа».

Также можно прослушать сводку Совинформбюро, зачитанную Юрием Левитаном, и загрузить на телефон логотип юбилея Победы.

Чтобы поучаствовать в мероприятии, нужно позвонить на короткий номер 1945 и далее следовать инструкциям голосового помощника. Звонок бесплатный.

Подробная информация о проведении акции представлена здесь.