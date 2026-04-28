Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в музыкальном конкурсе «Песни военных лет»
Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в пятом ежегодном открытом дистанционном (online) военном и патриотическом музыкальном конкурсе «Песни военных лет!».
Конкурс посвящен годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Он проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую державу».
Конкурс пройдет 18 мая. Победителей определят в следующих номинациях: «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр».